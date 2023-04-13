Почти 30 тыс гектар картофеля планируют засеять брянские аграрии

В этом году картофелем брянские аграрии планируют засеять картофелем около 30 тысяч гектар земли

В Брянской областной думе аграрный комитет обсудил готовность хозяйств региона к весенним полевым работам. В этом году сельхозпредприятия планируют провести яровой сев на площади свыше 450,8 тысяч гектар. Посевная площадь озимых культур составляет 209 тысяч гектар. Под кукурузу запланировано 121,5 тыс га, под картофель — 29,8 тыс га, а под масличные культуры — ещё 54 тысяч гектаров.

Посевной материал зерновых культур подготовлен в объеме 143%. С запасом заготовили и минеральные удобрения. Органических удобрений вывезли на поля порядка 2 млн тонн. 98% техники готовы к посевной.