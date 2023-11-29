Полсотни молодых брянских предпринимателей получили гранты

50 молодых предпринимателей Брянской области получили 24,6 миллионов рублей на развитие своего дела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном правительстве на совещании обсудили реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Директор департамента экономического развития региона Михаил Ерохин отметил, что в рамках нацпроекта реализуется три региональных проекта: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Так, в этом году поддержку получили 225 самозанятых из Брянской области. А 28 социальных предприятий получили гранты на развитие бизнеса. Кроме того, в конкурсном отборе на получение поддержки от государства поучаствовали 57 молодых предпринимателей. 50 победителей получили 24,6 миллиона рублей.

«В настоящее время со всеми грантополучателями заключены соглашения в системе «Электронный бюджет», производится перечисление субсидии. Полное освоение субсидии по данному направлению планируется до 30 ноября», — уточнил Михаил Ерохин.

Социальные и молодые предприниматели, получившие гранты, а также 460 физических лиц прошли тренинги и курсы по ведению бизнеса.