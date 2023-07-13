Поставку троллейбусов в Брянск контролируют в Госдуме

Поставку оставшихся 16 новых троллейбусов в Брянск контролируют в комитете Госдумы. Об этом сообщили в городской администрации.

Компания «Транс-Альфа» до сих пор не доставила в Брянске в полном объёме новые троллейбусы. Из 36 в областной центр прибыли только 20 машин. Подрядчик обещает решить проблему до конца сентября.

«Проблема серьёзная. Во время визита к нам председателя Госдумы Вячеслава Володина мы обозначили свою позицию и попросили помощи в решении проблем с поставщиком. Вячеслав Викторович пообещал содействие, и сейчас этот вопрос стоит на личном контроле председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичёва. Надеемся, что благодаря такой поддержке, поставщик отреагирует и сдержит свои обещания», – подчеркнул заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий.