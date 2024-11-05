Председатель брянской облдумы встретился с управляющим отделения Центробанка РФ

Председатель облдумы обсудил развитие региона с управляющим брянского отделения Центробанка РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с управляющим Брянским отделением Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу Дмитрием Сазоновым. Они обсудили социально-экономическое развитие региона.

Отделение Центробанка РФ контролирует соблюдение законодательства, развитие национальной платежной системы и организацию наличного денежного обращения в области. Такое вместе с госорганами оно проводит мероприятия по повышению доступности, качества и безопасности финансовых услуг.

«В ноябре на площадке Брянской областной Думы состоится коммуникационная сессия в рамках встречи после решения Совета директоров Банка России по ключевой ставке с представителями органов власти, депутатов регионального заксобрания, общественных организаций, научного сообщества, бизнеса Брянской области. Ожидается, что от Банка России в мероприятии примет участие начальник ГУ Центробанка РФ по ЦФО, член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов», — уточнили в Думе.и