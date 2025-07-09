Президент Беларуси поблагодарил Брянщину за помощь в развитии сельского хозяйства. Об этом сообщает издание «Стрела».

Президента Беларуси и губернатор Брянской области Александр Богомаз встретились в Могилевской области перед праздником «Александрия собирает друзей». Глава соседней страны поблагодарил регион за помощь в развитии сельского хозяйства.

«У тебя образцовая область в этом плане, в сельском хозяйстве. Поэтому равняемся, подсматриваем где-то, опыт перенимаем», – обратился Лукашенко к брянскому губернатору.

В последние несколько месяцев глава области неоднократно встречался с представителями Белоруссии. Переговоры прошли на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде, на фестивале «Славянское единство», на праздниках Купалье и Александрия в Могилёвской области. Там обсуждались планы взаимодействия и заключались новые соглашения в различных сегментах экономики.

Брянские технологии в аграрном секторе сельхозпроизводители из соседней страны активно перенимают. Так, руководители предприятия «Меленский картофель» не раз приезжали в Беларусь для обмена опытом. Белорусские делегации часто посещали фермеров региона.

Также на встрече Александр Лукашенко и Александр Богомазом обсудили ввод в оборот неиспользуемых земель. Только в прошлом году 15 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель ввели брянские аграрии. Глава области пообещал помочь в этом вопросе братскому народу.