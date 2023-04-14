Город32

Продуктовая корзина подорожала на Брянщине

2023, 14 апреля 09:28 Экономика
Продуктовая корзина подорожала на Брянщине
Источник фото

За месяц минимальный набор продуктов в Брянской области подорожал на 0,42%. такие данные привёл Брянскстат. 

Минимальный набор продуктов в регионе в марте стоил 5381,85 рублей. С февраля его цена выросла на 0,42%. 

Самая дорогая продуктовая корзина – в Клинцах. Она стоила 5521,31 рублей, а за месяц увеличилась на 0,39%.  

Стоимость набора в Брянске в конце составила 5346,21 рублей. Она подорожала на 0,44%. 

В Новозыбкове произошёл самый большой в регионе рост стоимости  — на 2,47%. Цена при этом составила 5304,19 рублей.

Дешевле всего набор продуктов стоит в посёлке Навля – 4798,75 . За месяц и он подорожал на 0,81%.

 

Читайте также
Минимальный набор продуктов подорожал в Брянской области
15 марта 09:06
Минимальный набор продуктов подорожал в Брянской области
Продуктовый набор подорожал на Брянщине за месяц
15 февраля 10:10
Продуктовый набор подорожал на Брянщине за месяц
Продуктовая корзина подорожала в Брянской области
18 января 09:55
Продуктовая корзина подорожала в Брянской области
В Брянской области снизилась смертность
27 декабря 09:07
В Брянской области снизилась смертность

Новости регионов

12.04.2023 12:02
Временная переправа
Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья
12.04.2023 12:00
Поддержка одарённых детей
В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»
12.04.2023 11:59
С неформальным визитом
Врио губернатора Василий Анохин провёл рабочее совещание с главами муниципалитетов. В ходе прошедшей встречи глава региона обозначил свои ключевые требования к руководителям районов и формат совместной работы. «Мой подход к деятельности глав районов очень простой. Абсолютно такой же, как и с членами моей администрации — реальное решение проблемных вопросов наших граждан на местах. Это ключевое.
07.04.2023 10:40
Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково в Смоленской области будет ограничено 10 апреля
10 апреля на переезде возле станции Струково в Дорогобужском районе Смоленской области железнодорожники проведут ремонтные работы, необходимые для обеспечения безопасности движения. Обращаем внимание, что в период с 10:00 до 18:00 движение автотранспорта на переезде будет осуществляться по одной полосе. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.  

Актуальные темы

Лента новостей
Дополнительные комплексы ПВО появились в Брянской области
На дорогах
Три машины слетели с трассы в Навлинском районе
Общество
Почетный адвокат России назвал провокацией видеоролик с жительницами приграничного района Брянщины
Лента новостей
В Брянской области правоохранители пресекли канал сбыта незарегистрированных лекарств
Политика
Брянские эксперты оценили необходимость смены кадров в муниципальных администрациях

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Сервис «Ростелеком Книги» подключили более шести тысяч брянцев
Сервис «Ростелеком Книги» подключили более шести тысяч брянцев

В прошлом году свыше шести тысяч брянцев подключили сервис «Ростелеком Книги». Особой популярностью услуга пользовалась в зимние месяцы: только за январь-февраль было зарегистрировано более тысячи новых клиентов.

Более 40  км пути отремонтируют железнодорожники в Брянской области во время ремонтно-путевой кампании 2023 года
Более 40  км пути отремонтируют железнодорожники в Брянской области во время ремонтно-путевой кампании 2023 года

На Московской железной дороге началась ремонтно-путевая кампания, в ходе которой в Брянской области планируется отремонтировать 40,6 км пути. Наиболее протяженные участки: Немолодва – Жудилово – Рассуха  (12,8 км), Сельцо – Ржаница – Тросна (11,9 км).

В Брянскэнерго стартовал месячник по благоустройству
В Брянскэнерго стартовал месячник по благоустройству

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» стартовал месячник по благоустройству. Он проходит во всех подразделениях филиала с 7 по 28 апреля.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.