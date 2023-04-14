Продуктовая корзина подорожала на Брянщине

За месяц минимальный набор продуктов в Брянской области подорожал на 0,42%. такие данные привёл Брянскстат.

Минимальный набор продуктов в регионе в марте стоил 5381,85 рублей. С февраля его цена выросла на 0,42%.

Самая дорогая продуктовая корзина – в Клинцах. Она стоила 5521,31 рублей, а за месяц увеличилась на 0,39%.

Стоимость набора в Брянске в конце составила 5346,21 рублей. Она подорожала на 0,44%.

В Новозыбкове произошёл самый большой в регионе рост стоимости — на 2,47%. Цена при этом составила 5304,19 рублей.

Дешевле всего набор продуктов стоит в посёлке Навля – 4798,75 . За месяц и он подорожал на 0,81%.