Пятиэтажку для переселенцев из аварийного жилья в Брянске построят в будущем году

Пятиэтажный дом в областном центре для жителей, переселяемых из аварийного жилья, планируют достроить к декабрю будущего года. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянске идёт строительство дома для жителей, переселяемых из аварийного жилищного фонда. Пятиэтажка на шесть подъездов расположена по улице Витебской в Бежицком районе.

Рабочие подрядчика ЗАО «Монолитстрой» уже на 90% выполнили работы по обустройству фундамента. На работы выделили более 335 млн рублей. завершить стройку планируют в декабре 2023 года.

Кирпичный дом рассчитан на 138 квартир: 98 однокомнатных, 39 двухкомнатных и одна трехкомнатная квартира. Сюда переедут семьи из более чем 20 домов областного центра, признанных аварийными.

Жилье строят в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска».

За пять лет в Брянске расселят 683 аварийных квартиры в 47 домах.