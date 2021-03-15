Работникам НМЗ в Новозыбкове обещают выплатить основные долги по зарплате весной

Власти региона обещают решить вопрос с выплатой львиной доли долгов в апреле-мае.

Правительство Брянской области назвало ориентировочные сроки выплаты долгов по зарплате работникам Новозыбковского машиностроительного завода, которые не видели денег в течение года. Выплаты начались в канун Нового года и продолжаются, а основные платежи ожидаются в апреле-мае.

Проблему держит под личным контролем губернатор Александр Богомаз. Для ее решения была создана рабочая группа в правительстве региона.

Завод рассматривается как потенциальная инвестиционная площадка для нескольких инвестпроектов.