Пьяного водителя задержали инспекторы в Новозыбкове

52-летнему мужчине грозит лишение прав за управление машиной в пьяном виде в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Ломоносова в Новозыбкове инспекторы ДПС заметили подозрительный автомобиль «Лада Гранта». Манера езды водителя вызвала у правоохранителей сомнения в его трезвости.

Машину стражи порядка остановили. 52-летний мужчина за рулём действительно оказался пьян. Это подтвердило освидетельствование.

На правонарушителя инспекторы составили административный материал. Ему грозит крупный штраф и лишение прав. Транспорт инспекторы отправили на специализированную штрафстоянку.