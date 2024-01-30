Нетрезвый водитель сбил женщину в Новозыбкове и скрылся с места аварии. Об этмо сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Ох.Волна Революции в Новозыбкове. 43-летний водитель за рулём Hyundai сбил 58-летнюю женщину. Она шла по краю дороги навстречу транспортному средству. С места происшествия мужчина скрылся. Женщина с черепно-мозговой травмой и ушибами головы попала в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На автомобилиста стражи порядка составили четыре административных материала. Машину нарушителя опечатали и отправили на специализированную штрафстоянку.