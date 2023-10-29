На пожаре в Новозыбкове погиб мужчина

На пожаре в многоэтажке в Новозыбкове погиб мужчина. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В субботу в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в жилом доме на улице Литейная В Новозыбкове. Возгорание произошло в квартире многоэтажки.

Прибывшие на вызов два отделения на пожарных автоцистернах справились с огнём за 20 минут. На пожаре погиб пожилой мужчина — хозяин квартиры.

Причину происшествия устанавливают эксперты.