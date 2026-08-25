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Промышленность

Врио губернатора Брянской области встретился с президентом союза Торгово-промышленной палаты

2026, 25 августа 08:55
Врио губернатора Брянской области встретился с президентом союза Торгово-промышленной палаты
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Врио губернатора Брянской области встретился с президентом союза Торгово-промышленной палаты. Об этом глава региона Егор Ковальчук сообщил в своих соцсетях. 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с президентом Союза Торгово-промышленной палата  региона Антониной Катяниной. Они обсудили помощь предпринимателям с использованием механизмов господдержки и повышение производительности труда на предприятиях региона. 

«Есть большой потенциал в использовании возможностей Фонда развития промышленности с целью развития инвестиционных проектов, проведения в регионе Биржи контактов, индустриального парка для новых предприятий», – подчеркнул Егор Ковальчук.

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