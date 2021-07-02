С 1 июля брянцы будут получать пенсии только на карты «Мир»

Нововведения касаются и социальных выплат.

С 1 июля жители Брянской области и других российских регионов будут получать пенсии и другие социальные выплаты только на карту «Мир».

Изменение не затронет тех, кто получает деньги через отделения «Почты России» и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты, отметили в Брянской областной Думе.