Семь мостов отремонтируют в Брянской области

Сооружения находятся на региональных и муниципальных автодорогах.

В этом году в Брянской области капитально отремонтируют семь мостов. Сооружения расположены на региональных и муниципальных дорогах.

Так, в Клинцовском районе на автомобильной дороге Клинцы – Песчанка – Субовичи отремонтируют мост через реку Унеча в селе Смолевичи. В Брянском районе обновят мост через ручей в деревне Глаженка. Капремонта требует и сооружение через реку Вабля на подъезде к Новому Селу в Стародубском округе.

Также в порядок приведут мосты через ручей в посёлке Плавна на дороге Стародуб – Климово–Курозново и через ручей в деревне Беловодка в Суражском районе. А в городе Мглин отремонтируют переезд через реку Судынка по улице Ворошилова.

Последним обновят мост через реку Вабля в селе Посудичи в Погарском районе.