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Криминал

Полицейские за три часа раскрыли кражу питбайка в Климовском районе

2026, 19 августа 11:32
Полицейские за три часа раскрыли кражу питбайка в Климовском районе
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Полицейские за три часа задержали двоих подростков, подозреваемых в краже питбайка в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница Климовского района. Накануне вечером со стоянки возле её дома пропал питбайк.

За три часа сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастны 16-летний и 15-летний местные жители. Ранее в поле зрения правоохранителей подростки не попадали. 

Парни признались, что заметили  питбайк около дома потерпевшей. Транспорт они откатили на соседнюю улицу и спрятали в кустах. Утром они сорвали с него наклейки, чтобы затруднить узнавание владельцем. Затем подростки по очереди катались на мотоцикле.

Похищенное имущество правоохранители изъяли. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

 

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