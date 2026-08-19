Полицейские за три часа раскрыли кражу питбайка в Климовском районе

2026, 19 августа 11:32

Полицейские за три часа задержали двоих подростков, подозреваемых в краже питбайка в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Климовского района. Накануне вечером со стоянки возле её дома пропал питбайк.

За три часа сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастны 16-летний и 15-летний местные жители. Ранее в поле зрения правоохранителей подростки не попадали.

Парни признались, что заметили питбайк около дома потерпевшей. Транспорт они откатили на соседнюю улицу и спрятали в кустах. Утром они сорвали с него наклейки, чтобы затруднить узнавание владельцем. Затем подростки по очереди катались на мотоцикле.

Похищенное имущество правоохранители изъяли. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».