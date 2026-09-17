Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Молодой водитель сбил двух человек на переходе в Новозыбкове

2026, 17 сентября 13:32
Молодой водитель сбил двух человек на переходе в Новозыбкове
Источник фото

Молодой водитель сбил двух человек на переходе в Новозыбкове накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 16 сентября на улице Ломоносова в городе Новозыбкове произошла авария. 19-летний парень за рулём автомобиля Lada Priora при повороте налево сбил 30-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина и женщина получили травмы. Госпитализация им не потребовалась. 

Водитель не так давно получил права. За год он более 35 раз нарушил Правила дорожного движения.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянске прошёл парад в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков
17 сентября 16:20
В Брянске прошёл парад в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Памятный митинг прошёл у стелы воинской славы в Брянске.
17 сентября 15:32
Памятный митинг прошёл у стелы воинской славы в Брянске.
Брянский педагог победила в конкурсе «Лучший вожатый России»
17 сентября 14:33
Брянский педагог победила в конкурсе «Лучший вожатый России»

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16526) брянск (7228) ДТП (2871) ГИБДД (2439) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)