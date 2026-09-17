Молодой водитель сбил двух человек на переходе в Новозыбкове

2026, 17 сентября 13:32

Молодой водитель сбил двух человек на переходе в Новозыбкове накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 16 сентября на улице Ломоносова в городе Новозыбкове произошла авария. 19-летний парень за рулём автомобиля Lada Priora при повороте налево сбил 30-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина и женщина получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Водитель не так давно получил права. За год он более 35 раз нарушил Правила дорожного движения.