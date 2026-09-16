Молодой человек попал в больницу после аварии в Клинцовском районе

2026, 16 сентября 10:31

Молодой человек попал в больницу после аварии в Клинцовском районе в понедельник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 14 сентября на трассе «Брянск – Новозыбков – Трубчевск» в Клинцовском районе произошло ДТП. 22-летний водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в препятствие. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Инспекторы выяснили, что ранее водитель был лишён права управления транспортными средствами. Стражи порядка составили на нарушителя административные материалы.