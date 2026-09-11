Расписание электричек в Брянской области изменится на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
В Брянской области изменится расписание пригородных поездов с 13 по 16 сентября. В этот период специалисты будут проводить работы по модернизации инфраструктуры на станции Палики. Ремонт пройдёт с 9:20 до 14:05.
Электропоезд №6004 Брянск-Орловский – Сухиничи-Главные отправится в рейс на 36 минут позже обычного. На конечную он прибуде в 11:49.
Поезд №6134 Сухиничи-Главные – Калуга-1 отправится из Брянской области в 12:01. Это на 24 минуты позже привычного расписания.
Фото: Московская железная дорога