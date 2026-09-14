Брянский спортсмен стал призёром чемпионата России по тяжёлой атлетике

2026, 14 сентября 11:41

Брянский спортсмен стал призёром чемпионата России по тяжёлой атлетике. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшее воскресенье в Москве в «Международном центре самбо» завершился 35-й чемпионат России по тяжёлой атлетике. За награды и за путёвку в сборную страны на чемпионат мира в Китае боролись более 200 спортсменов из 52 регионов

Брянскую область представляли пять спортсменов из спортшкол «Сталь» и «Десна». Все они вошли в десятку лучших тяжелоатлетов.

В весовой категории до 110 кг выступил брянце Максим Могучев. Он занял третье место в толчке и остановился в шаге от пьедестала в сумме.