Ситуацию с дефицитом сахара и подсолнечного масла в масштабах страны объяснили на федеральном уровне

Проблемы с поставками возникли у несетевых магазинов и мелких и средних торговых сетей.

Федеральные СМИ объяснили сложившуюся в целом по стране ситуацию с дефицитом сахара и подсолнечного масла в торговых точках после того, как на них были установлены предельно допустимые розничные цены.

Как пишет «КоммерсантЪ», проблемы с поставками этих продуктов возникли у мелких и средних торговых сетей и несетевых магазинов, которые работают с дилерами. Дилеров заключенное ранее соглашение между властями, производителями и представителями розницы о предельных ценах на продукты не затрагивает. Поэтому они могут себе позволить предлагать цены, по которым клиентам оказывается невыгодным продавать товар по предельным розничным ценам, или попросту игнорируют их запросы.

Попытки мелких и средних игроков выйти напрямую на производителей, как отмечает издание, успеха пока не имели. Те заинтересованы в отгрузках крупными партиями и поэтому предпочитают отгружать товар крупным же сетям и оптовикам, а от более мелких покупателей требуют сперва заключить договор поставки.

Ранее руководитель департамента потребительского рынка и услуг Брянской области опроверг информацию о дефиците сахара и подсолнечного масла в магазинах региона. Однако не уточнил масштабы торговых сетей, которые имел в виду.