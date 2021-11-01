Сын брянского губернатора предложил продавать в торговых сетях мелкий картофель

Свое предложение он озвучил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

В рамках визита министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в ООО «Меленский картофель», которым владеет семья брянского губернатора, его сын Михаил Богомаз пожаловался на торговые сети.

По словам Михаила Богомаза, продуктовый ретейл устанавливает такие требования к закупаемой у производителей продукции, которые в конечном итоге негативно сказываются на ценах. В частности, картофель должен иметь плоскую форму, размер клубня должен быть в пределах 7 сантиметров, а цвет картофеля должен быть от светлого до желтоватого.

«При этом посмотрите на картофель размером 7 и 8 сантиметров, чем он хуже? Или, например картофель красных сортов чем уступает желтому? Ничем! Более того, сети могли бы устанавливать диапазон цен на разный картофель: стандарт – по одной цене, мелкий картофель – дешевле, крупный также нашел бы своих покупателей! А чем больший объем производитель реализовал, тем меньше спрос на товар, а значит, и меньше цена для покупателя!» – обратился к министру Богомаз-младший.

Дмитрий Патрушев отметил, что такую же проблему обозначил руководитель предприятия «Дружба 2» в части реализации моркови. Министр поручил своему первому заместителю Джамбулату Хатуову сформулировать совместно с брянскими производителями этот вопрос и вынести его на обсуждение с представителями ретейла для дальнейшего решения.