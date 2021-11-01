Министр Патрушев побывал в хозяйстве Богомазов

Ему продемонстрировали передовое хозяйство, использующее современные технологии.

В ходе рабочей поездки в Брянскую область министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев вместе с губернатором Александром Богомазом посетил передовые сельскохозяйственные предприятия региона.

В их числе наравне с ООО «Дружба-2» оказалось ООО «Меленский картофель» в Стародубском районе, которым владеет семья брянского губернатора.

Как сообщает региональное правительство, визит делегации Министерства сельского хозяйства на брянские предприятия неслучаен. Брянская область, несмотря на нахождение в зоне рискованного земледелия, даже в самых сложных климатических условиях выполняла задачу по обеспечению продовольственной безопасности.

Экскурсию по «Меленскому картофелю» для министра провел сын брянского губернатора Михаил Богомаз.

Дмитрию Патрушеву сообщили, что «Меленский картофель» – передовое предприятие, здесь получают самые высокие урожаи картофеля, кукурузы, озимого рапса и сои. При этом предприятие развивается только на собственные средства и никогда не обращалось за получением государственной поддержки из регионального и федерального бюджета.

Министру показали современную технику, высокотехнологичную линию по сортировке и упаковке картофеля и других овощей. На предприятии построены современные сушильные комплексы для зерновых культур, логистический центр, масштабный складской комплекс для хранения картофеля и зернохранилища. Все хранилища предприятия оснащены системами вентиляции и климат-контроля.

Продукция «Меленского картофеля» востребована среди перерабатывающих заводов, выпускающих чипсы и картофель фри, и торговых сетей. Поставки чипсового картофеля осуществляются в республику Беларусь, Азербайджан, Казахстан и страны Европы.