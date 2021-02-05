Тарифы ЖКУ на Брянщине признали одними из самых низких в ЦФО

По тарифам на газ, свет и вывоз мусора регион находится в нижних строках сравнительных таблиц для округа.

Мониторинг коммунальных тарифов в ЦФО показал, что в Брянской области они из самых низких в округе. Об этом сообщили во время совещания в региональном правительстве.

По уровню тарифам на свет Брянщина занимает 15 место в ЦФО. Дороже, чем у нас, электроэнергия только в Курской, Липецкой и Ярославской областях. По тарифам на газ регион занимает 12 место в ЦФО, а по вывозу мусора — 16, обгоняя только Орловскую область.