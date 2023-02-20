В брянской администрации назвали жителей главными контролёрами капремонта дорог

Председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Владимир Тюканько назвал жителей главными контролёрами капремонта дорог. Об этом он сообщили в интервью центральному телеканалу.

Владимир Тюканько рассказал, как формируется перечень дорог для ремонта. В первую очередь комитет по ЖКХ опирается на судебные решения. Потом в план берут те магистрали, на которые чаще жалуются жители. Остальные выбирают в ходе собственного мониторинкга на основании обращений ГИБДД.

Такая работа позволила привести в нормативное состояние 60% центральных улиц.Теперь в перечень включают дороги III и IV категорий, например, улицы Дятьковскую, Одесскую и Воровского.

«Главные контролёры капремонта дорог и их состояния — это жители города Брянска. Пристальную работу в этом направлении осуществляют, конечно, и специалисты технического надзора управления ЖКХ города Брянска. Сотрудники контролируют каждый этап работ, в том числе проводят лабораторные испытания асфальтобетонной смеси. Все эти меры позволяют сделать городские улицы, действительно, безопасными и качественными», — подчеркнула Владимир Тюканько.