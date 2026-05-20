Трое юных зацеперов пострадали на прошлой неделе в Брянской области

2026, 20 мая 12:00

Трое юных зацеперов пострадали на прошлой неделе в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В Брянской области с начала 2026 года пострадали четверо юных зацеперов в возрасте 11-14 лет. Трое подростков травмированы 13 и 14 мая. Они пострадали на станции Сельцо и вблизи остановочного пункта Красный Профинтерн на перегоне Брянск-Орловский – Орджоникидзеград.

Для профилактики зацепинга железнодорожники проводят уроки безопасности со школьниками. В преддверие летних каникул на МЖД проходит месячник детской безопасности «Уступи дорогу поездам!»

Возрастные ограничения 0+