Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Промышленность

Уникальную разгрузочно-погрузочную платформу для животноводства выпустили в Брянске

2026, 09 апреля 11:43
Уникальную разгрузочно-погрузочную платформу для животноводства выпустили в Брянске
Источник фото

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске компания «Бердекс» начала выпускать новые модели полуприцепа и разгрузочно-погрузочной платформы для животноводства. Российских аналогов такой техники нет. Инвестиции по федерально-региональной программе «Проекты развития»

составили 100 млн рублей. 68,4 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 7,6 млн — ФРП Брянской области. 

Полуприцепы предназначены для перевозки свиней, телят и крупного рогатого скота, а платформы — для погрузки и разгрузки животных в прицепы. Предприятие планирует выпускать до 60 прицепов и платформ ежегодно. Основные комплектующие и материалы поставляют российские производители. 

«Главная задача при перевозке живых животных — обеспечить им максимальный уровень комфорта и защиту от внешних факторов, а также снизить риск травматизма и стресса. Наша техника ее успешно решает. Ресурс полуприцепов Berdex достигает 15–20 лет, качество не уступает зарубежным аналогам, а цена ощутимо ниже европейских конкурентов», — рассказал генеральный директор ООО «Бердекс» Сергей Алексашкин.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14783) брянск (6898) ДТП (2717) ГИБДД (2260) прокуратура (2079) уголовное дело (2034) Александр Богомаз (1949) суд (1788) авария (1647) мчс (1520) коронавирус (1272) умвд (1057)