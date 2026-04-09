Уникальную разгрузочно-погрузочную платформу для животноводства выпустили в Брянске

2026, 09 апреля 11:43

Уникальную разгрузочно-погрузочную платформу для животноводства выпустили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске компания «Бердекс» начала выпускать новые модели полуприцепа и разгрузочно-погрузочной платформы для животноводства. Российских аналогов такой техники нет. Инвестиции по федерально-региональной программе «Проекты развития»

составили 100 млн рублей. 68,4 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 7,6 млн — ФРП Брянской области.

Полуприцепы предназначены для перевозки свиней, телят и крупного рогатого скота, а платформы — для погрузки и разгрузки животных в прицепы. Предприятие планирует выпускать до 60 прицепов и платформ ежегодно. Основные комплектующие и материалы поставляют российские производители.

«Главная задача при перевозке живых животных — обеспечить им максимальный уровень комфорта и защиту от внешних факторов, а также снизить риск травматизма и стресса. Наша техника ее успешно решает. Ресурс полуприцепов Berdex достигает 15–20 лет, качество не уступает зарубежным аналогам, а цена ощутимо ниже европейских конкурентов», — рассказал генеральный директор ООО «Бердекс» Сергей Алексашкин.