Брянский суд оштрафовал иностранца за уклонение от погашения кредиторской задолженности

2026, 09 апреля 17:48

Брянский суд оштрафовал иностранца за уклонение от погашения кредиторской задолженности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в городе Клинцы рассмотрел уголовное дело об уклонении руководителя организации от погашения кредиторской задолженности. Приговор выслушал 65-летний иностранный гражданин.

С октября 2024 года по май 2025 года мужчина был генеральным директором организации. Он не исполнил вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Брянской области о взыскании в пользу субподрядчика задолженности. Сумма превысила девять миллионов рублей. Поступающие от предпринимательской деятельности деньги он направлял на другие нужды в обход арестованных счетов.

Суд оштрафовал виновного на 120 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.