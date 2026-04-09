Брянский суд оштрафовал иностранца за уклонение от погашения кредиторской задолженности

2026, 09 апреля 17:48
Брянский суд оштрафовал иностранца за уклонение от погашения кредиторской задолженности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд в городе Клинцы рассмотрел уголовное дело об уклонении руководителя организации от погашения кредиторской задолженности. Приговор выслушал 65-летний иностранный гражданин. 

С октября 2024 года по май 2025 года мужчина был генеральным директором организации. Он не исполнил вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Брянской области о взыскании в пользу субподрядчика задолженности. Сумма превысила девять миллионов рублей. Поступающие от предпринимательской деятельности деньги он направлял на другие нужды в обход арестованных счетов.

Суд оштрафовал виновного на 120 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

