Криминал

Житель Унечи лишился автомобиля за повторное пьяное вождение

2026, 09 апреля 16:12
Житель Унечи лишился автомобиля за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушал 33-летний житель Унечского района.

Утром 6 февраля в городе Унеча фигуранта за рулём автомобиля MAZDA 3 остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина оказался пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд оштрафовал виновного на 220 тысяч рублей и лишил водительского удостоверения  на один год и 10 месяцев. Автомобиль был конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

