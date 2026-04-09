«Зарядка со звездой» прошла в Брянске

2026, 09 апреля 16:46

«Зарядка со звездой» прошла во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в городе Брянске. Об этом сообщили в департаменте физкультуры и спорта.

В рамках всероссийского проекта «Единой России» — спортивный марафон «Сила России» во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошла «Зарядка со звездой». Тренировку провели Мастер спорта России международного класса, Заслуженный тренер России Роман Зубов, Мастер спорта России международного класса Александр Ульяхов и Мастер спорта России Дмитрий Бегленко. Оне не только провели зарядку с юными самбистами, и поделились секретами мастерства.