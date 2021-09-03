В 2022 году размер прожиточного минимума для брянцев составит 11 731 рубль

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Богомаз.

Величина прожиточного минимума на душу населения на 2022 год в Брянской области составит 11 731 рубль, для трудоспособного населения – 12 787 рублей, для пенсионеров – 10 254 рубля, для детей – 11 654 рубля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Богомаз.

В 2021 году размер прожиточного минимума в регионе на душу населения составляет 11 280 рублей, для трудоспособного населения – 12 085 рублей, пенсионеров – 9860 рублей, детей – 11 206 рублей.