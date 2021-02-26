Город32

В Брянске для владельцев карты «Мир» подешевеет проезд в транспорте

2021, 26 февраля 15:59 Экономика
В Брянске для владельцев карты «Мир» подешевеет проезд в транспорте
Источник фото

Сниженные цены будут действовать в течение четырех месяцев.

С 1 марта стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте снизится на 4 рубля. Сниженная цена будет действовать в течение четырех месяцев. Воспользоваться предложением смогут только владельцы карты «Мир», сообщает городская администрация.

С 1 марта до 1 июля стоимость проезда в автобусе составит 16 рублей, в троллейбусе – 14 рублей.

При наличном расчете и при оплате проезда картами других платежных систем стоимость поездки останется прежней.

Читайте также
Движение фур по дорогам Брянщины запретят с 19 марта
26 февраля 11:28
Движение фур по дорогам Брянщины запретят с 19 марта
Брянский таксист объяснил, почему растут цены на проезд
26 февраля 09:12
Брянский таксист объяснил, почему растут цены на проезд
С мамой высадят: председатель Брянской Думы прокомментировал закон о детях-безбилетниках
19 февраля 08:30
С мамой высадят: председатель Брянской Думы прокомментировал закон о детях-безбилетниках
Из-за суперциклона брянцы по часу мерзли на остановках
12 февраля 18:30
Из-за суперциклона брянцы по часу мерзли на остановках

Новости регионов

26.02.2021 12:36
5 малых вокзалов МЖД в Смоленской области станут «цифровыми» с 1 марта
С 1 марта в Смоленской области на цифровую систему удаленного управления перейдут еще 5 вокзалов, расположенных на станциях Вязьма – Новоторжская, Вязьма – Брянская, Сычевка, Баскаковка и Пригорье. Всего 56 вокзалов МЖД станут «цифровыми». С помощью автоматизированной системы осуществляется управление всеми жизнеобеспечивающими функциями вокзала: видеонаблюдением и дистанционной связью с пассажиром, громкоговорящим оповещением, контролем входных групп,
24.02.2021 12:23
Едем в лагерь!
Через неделю начнётся  весна, а там и до лета рукой подать. Многие родители уже сейчас задумываются о том, как и где смогут отдохнуть их дети. И задаются вопросом: возможен ли отдых в смоленских детских лагерях, которые до пандемии не знали отбоя от желающих провести здесь неделю-другую? Говорили о детском отдыхе на минувшей неделе и в
24.02.2021 12:21
Масочный режим
Требования «Наденьте маску» и «Без маски и перчаток не входить» сегодня в условиях пандемии стали нормой жизни И неотъемлемым атрибутом безопасности Как для представителей медицинского сообщества, так и для рядовых смолян. Смоленская область безвозмездно получит из федерального центра большую партию антисептиков и средств индивидуальной защиты. Все их направят в смоленские учреждения здравоохранения. Будущую поставку масок,
24.02.2021 12:19
Со спортивным настроем
В Смоленской области уделяют особое внимание развитию и популяризации физкультуры и спорта, чтобы подрастающее поколение росло здоровым и сильным. Многое делается в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», благодаря которому в регионе возводят новые спортобъекты и реконструируют уже существующие. Очередные шаги, которые будут сделаны в этом направлении в 2021 году, обсудили в администрации области
24.02.2021 12:15
За исцеление и милосердие
Врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные работники и волонтёры -100 смолян удостоили почётного знака «За исцеление и милосердие». Это те, кто оказался на передовой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и кто ежедневно, рискуя собственной жизнью, совершает гражданский и профессиональный подвиг во имя других.   Торжественная церемония награждения Почётным знаком прошла в администрации региона
24.02.2021 11:14
Неисправная печь привела к пожару в бане
Сразу два пожара в банях произошли в Смоленской области за один день, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Днем 23 февраля у жителей деревни Гринёво Смоленского района, вероятнее всего из-за неисправности дымохода печи, загорелась топящаяся баня. Пламя в миг охватило кровлю постройки. На помощь прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание. Небольшая постройка успела

Актуальные темы

Происшествия
У погибшего под Брянском водителя Nissan взяли кровь на опьянение
Общество
Заснеженный Брянск сфотографировали из космоса
Экономика
Брянский областной суд не разрешил эксплуатацию ТРЦ «Тимошковых»
Происшествия
Водитель Nissan погиб в массовом ДТП под Брянском
Общество
В Брянске работники скорой помощи не получают коронавирусные выплаты

Новости партнёров

В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с изменениями в Федеральный закон «О Рекламе» вступающими в силу с 28.01.2021г.
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с изменениями в Федеральный закон «О Рекламе» вступающими в силу с 28.01.2021г.

Новикова Наталья Александровна, заместитель руководителя Брянского УФАС России дала разъяснения по данным вопросам.

Новый «Трансформер» — первый тариф Wink, который сам подстраивается под пользователя
Новый «Трансформер» — первый тариф Wink, который сам подстраивается под пользователя

«Ростелеком» представляет новую версию тарифа «Трансформер», который научился автоматически подстраиваться под интересы клиента. Обновленный тариф-конструктор сохранил все свои преимущества и пополнился крутыми возможностями для новых подписчиков интерактивного телевидения и видеосервиса Wink. Теперь клиенту не нужно самому настраивать список дополнительных мини-пакетов — они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик.

Движение автотранспорта через переезд около платформы Мальцевская в Брянске будет ограничено 2 и 3 марта на время ремонта
Движение автотранспорта через переезд около платформы Мальцевская в Брянске будет ограничено 2 и 3 марта на время ремонта

2 и 3 марта на железнодорожном переезде 136 км в районе платформы Мальцевская в Брянске пройдет ремонт резинокордового настила.

Сотрудники Брянскэнерго и БрянскЭлектро сразились в бильярдном поединке
Сотрудники Брянскэнерго и БрянскЭлектро сразились в бильярдном поединке

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» (с сентября 2020 года входящего в контур «Россети Центр») прошел турнир по бильярду. Мероприятие было приурочено ко Дню защитников Отечества. В нем приняли участие более пятидесяти сотрудников обеих компаний. В мастерстве игры в русский бильярд соревновались преимущественно мужчины. По итогам поединка призовые места распределились следующим образом: первое занял Василий Меркухин – начальник отдела технологических присоединений Брянскэнерго, второе – Андрей Румянцев – ведущий инженер по релейной защите и автоматике Брянскэнерго, третье – Сергей Крючков - старший мастер по эксплуатации кабельных линий БрянскЭлектро. Победители награждены призами. Проведение спортивных соревнований - добрая традиция, которая существует на протяжении многих лет в «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро». Спортивные мероприятия способствуют формированию корпоративного духа энергетиков, помогают разнообразить их досуг.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.