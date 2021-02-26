В Брянске для владельцев карты «Мир» подешевеет проезд в транспорте

Сниженные цены будут действовать в течение четырех месяцев.

С 1 марта стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте снизится на 4 рубля. Сниженная цена будет действовать в течение четырех месяцев. Воспользоваться предложением смогут только владельцы карты «Мир», сообщает городская администрация.

С 1 марта до 1 июля стоимость проезда в автобусе составит 16 рублей, в троллейбусе – 14 рублей.

При наличном расчете и при оплате проезда картами других платежных систем стоимость поездки останется прежней.