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Новый кольцевой маршрут автобуса запустят в Брянске

2024, 31 октября 13:13 Общество
Новый кольцевой маршрут автобуса запустят в Брянске
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Новый кольцевой маршрут автобуса №12–а запустят завтра в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

С 1 ноября в Брянске появится новый маршрут №12–а «ул. Абашева — ж.д. Вокзал «Брянск–I» — ул. Абашева». Автобусы городского пассажирского автопредприятия будут ходить с интервалом в полчаса по рабочим дням по улицам Абашева, Пушкина, Димитрова, Никитина, Речной и обратно. 

Начальная и конечная остановка – «Поворот на СРСП». Первый автобус отходит в 6 часов 40 минут. Последний стартует в 18:30 и едет до школы №28.

В мэрии уточнили, что маршрут №12–а вводится для изучения пассажиропотока и в связи с изменением маршрута №52 «ул. Абашева — пос. Чайковичи».

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