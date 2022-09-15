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В Брянске модернизируют кинотеатр «Салют»

2022, 15 сентября 14:14 Экономика
В Брянске модернизируют кинотеатр «Салют»
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До конца года в брянском кинотеатре «Салют»заменят оборудование. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. 

Кинотеатр «Салют», расположенный в Володарском районе города Брянска, победил в конкурсе Фонда кино. 103 кинозала из 49 регионов России получат деньги на современное цифровое оборудование.

На модернизацию кинотеатра «Салют» из федерального бюджета выделят 7 млн рублей. На эти деньги заменят видеопроекционное оборудование, установят новые кресла и обновят системы звукопередачи. 

Завершить работы планируют до конца года.

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