В Брянске начали прием заявок от бизнеса на «ковидные» субсидии

Документы необходимо направлять в налоговую до 15 декабря.

Представители малого и среднего бизнеса, занятые в пострадавших от COVID-19 отраслях, могут получить субсидию на нерабочие дни.

Для ее получения:

– лицо должно быть включено в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года либо в реестр СОНКО;

– его основной вид экономической деятельности, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню, прилагаемому к постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513;

– лицо не должно находиться в процессе ликвидации, в его отношении не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не прекращена деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

– по состоянию на 1 июля 2021 года у него отсутствует задолженность более 3 тысяч рублей с учетом имеющейся переплаты.

Расчет субсидии производится следующим образом:

– для юридических лиц и СОНКО: 12 792 рублей (МРОТ) * количество работников в июне 2021 года;

– для индивидуальных предпринимателей: 12 792 рублей (МРОТ) * количество работников в июне 2021 года (+ИП);

– если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет составит 12 792 рублей.

Субсидию предоставляют субъектам МСП и СОНКО однократно.

Заявление на получение субсидии необходимо направить в налоговую инспекцию с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет налогоплательщика, ТКС или по почте. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а выплаты произведут в течение трех рабочих дней.