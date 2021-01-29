В Брянске суд признал самостроем павильоны у художественного музея

Арбитражный суд не поддержал иск предпринимателя, который хотел продолжить пользование павильонов.

Арбитражный суд отказал в уддовлетворении иска собственнику компании, которой принадлежат павильоны рядом с Художественным музеем на улице Емлютина в Советском районе Брянска.

Конфликт начался с того, что музей отказался продлевать договор аренды и потребовал от бизнесмена снести пристроенные к его зданию павильоны.

Предприниматель обратился в суд с иском, где требовал от руководства музея не чинить ему препоны и дать возможность пользоваться электричеством, водопроводом и отоплением.

Как соообщает пресс-служба областного арбитражного суда, на слушании по делу представители музея сообщили, что павильоны построены самовольно, а истец не смог предъявить разрешительную документацию на них. На этом основании суд в удовлетворении иска отказал.