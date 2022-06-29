В Брянске запустили первое в России производство электроприводов для трамвайных путей

«Термотрон-Завод» планирует выпускать 200 изделий в год.
Брянский «Термотрон-Завод» запустил первое отечественное серийное производство стрелочных электроприводов для трамвайных путей.
Предприятие намерено выпускать 200 изделий в год. Размер инвестиций в проект превысил 313 миллионов рублей. Основную часть средств на создание нового производства предоставил Фонд развития промышленности.
Стрелочные электроприводы для трамвайных путей СПТ производства ООО «Термотрон-Завод» помогут модернизировать общественный городской электротранспорт в 10 городах страны. Первые образцы электроприводов успешно прошли испытания на линиях в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Казани. Отечественная разработка отличается от зарубежных аналогов доступной ценой, упрощенным сервисом и повышенной надежностью в суровых климатических условиях.
«На организацию нового производства в Брянске Фонд развития промышленности предоставил заем в размере 148 миллионов рублей под 1% годовых по флагманской программе «Проекты развития». Отмечу, что оно стало 500-м в общем списке открытых при финансировании ФРП производств. Трамвайные депо получат полностью отечественные электроприводы для автоматического перевода движения», – сообщил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.
Стрелочные электроприводы необходимы для перевода стрелок трамвайных рельсовых путей в автоматическом режиме. Трамвайный привод имеет два варианта перевода стрелок. Перевод путей может происходить как из центра управления движением – при наличии такого центра в регионе, так и непосредственно водителем из трамвая. Ранее подобные изделия приходилось закупать в Чехии, Германии и Австрии. Работа нового производства способна полностью заместить импорт.
«Благодаря займу ФРП мы смогли наладить выпуск уникальных электроприводов для трамвайных путей. С их помощью можно организовывать движение трамваев по улицам городов быстро, безопасно и эффективно. Это наша собственная разработка, в ней применены запатентованные российскими учеными передовые решения: карбид-молибденовое износостойкое покрытие трущихся частей для работы в суровую русскую зиму и система автоматического возврата стрелки в исходное положение, если ее заденет трамвай при неустановленном движении в обратном направлении», – отметил генеральный директор ООО «Термотрон-Завод» Антон Абушенко.
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