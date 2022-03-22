В Брянской лаборатории в пробирках вырастили картофель

Разработки позволят избежать зависимости от импортных семян.

В лаборатории Стародубского района проводят микроклональное размножение сельскохозяйственных культур. В пробирках с октября по май выращивают десятки тысяч саженцев картофеля. Они станут высококачественным посадочным материалом.

Разработки позволят обеспечить сельхозпредприятия здоровыми и генетически чистыми семенами. А также избежать зависимости от импортных семян.

В лаборатории выводят не только сорта зарубежной селекции. Но и высокоурожайные, устойчивые к болезням отечественные культуры.