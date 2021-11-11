В Брянской области утилизировали 22,5 килограмма красной икры

Также утилизировано 6,9 рыбы лососевых пород.

В Севском районе пограничники остановили следующий со стороны Украины легковой автомобиль, в котором с грубыми нарушениями перевозилась рыбная продукция.

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, груз доставили в пункт Красный Камень в Злынковском районе. Выяснилось, что на 43 банки красной икры весом 22,5 килограмма и 6,9 рыбы лососевых пород отсутствуют ветеринарные документы, что не позволило инспекторам установить происхождение, качество и безопасность продукции.

Маркировка с указанием страны происхождения, изготовителя, наименования продукции, дат выработки и сроков годности на упаковках также отсутствовала. При этом упаковка была негерметичной, а рыбопродукция находилась в антисанитарном состоянии и перевозилась с нарушением температурных режимов.

Рыбу и икру утилизировали в ГУП «Унечский ветсанутильзавод». Перевозчика, гражданина России, привлекли к административной ответственности.