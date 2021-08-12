В Брянской области увеличили посевные площади подсолнечника

По сравнению с прошлым годом аграрии почти вдвое увеличили посевные площади растения вида масличных.

Возделыванием подсолнечника в Брянской области занимаются аграрии 11 муниципальных районов.

В 2021 году посевная площадь полукустарника составила 15,2 тысячи гектаров, что почти в два раза больше, чем в 2020 году.

Известно, что валовый сбор семян подсолнечника в прошлом году составил 26,1 тысячи тонн при средней урожайности 31,8 ц/га.

