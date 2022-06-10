В Брянской области выбрали семь лучших агростартапов

Победители получат гранты на развитие сельскохозяйственного бизнеса.

В департаменте сельского хозяйства Брянской области подвели итоги конкурса «Агростартап».

По результатам конкурсного отбора из 26 заявок определили семь победителей из Дубровского, Клинцовского, Клетнянского, Злынковского, Жуковского, Выгоничского и Унечского районов. В их числе два частника и пять индивидуальных предпринимателей.

По два гранта выделят на развитие мясного и молочного производства, три – на растениеводство. В общей сложности на предоставление грантов направят 23,5 миллиона рублей.

Гранты в рамках конкурса «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках регионального проекта предоставляют с 2019 года. За предыдущие три года было предоставлено 29 грантов на общую сумму 87,7 миллиона рублей.