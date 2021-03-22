В Брянской области за год выявили 637 коррупционных преступлений

В 2020 году в сфере экономики выявлено 637 преступлений, две трети из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Расследовано 544 преступления, что почти на 12% выше уровня предшествующего года. К уголовной ответственности за их совершение привлечено 339 лиц.

Обеспечено возмещение материального ущерба на сумму более 2 миллиардов 107 миллионов рублей.

«‎Существенную долю выявленных преступлений составляют так называемые «откаты». Значительное количество таких злоупотреблений обнаружено в сфере дорожного строительства», – рассказал начальник УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области подполковник полиции Максим Лёвин.