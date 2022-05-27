В Брянской области зарегистрировано 4199 безработных жителей

Доступных вакансий в два раза больше.

В Брянской области в центрах занятости зарегистрировано 4199 безработных. Уровень безработицы составляет 0,7%. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

При этом на предприятия региона требуется 9782 человека. Коэффициент напряжённости на рынке труда составляет 0,4 человека на одну вакансию.