В Глинищево строят предприятие по выпуску оборудования для нефтегазового комплекса на 600 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе рег онального парламента.

ООО «ГазЭнергоКомплект» реализует инвестиционный проект по строительству нефтегазового и энергетического оборудования в Брянской области. Завод в селе Глинищево будет выпускать оборудование для энергетического и нефтегазового комплекса — емкости, регуляторы давления и запорную арматуру. Объем инвестиций в проект – 2,1 млрд рублей. Предприятие такого профиля станет единственным в Центральном Федеральном округе. Проектом предусмотрено создание к 2025 году 600 рабочих мест.