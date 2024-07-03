В госпрограмму планируют включить ремонт трёх мостов в Брянской области

Сенаторы поддержали включение в госпрограмму ремонт трёх мостов и автодороги в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Дни Брянской области проходят в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Брянская делегация во главе с губернатором Александром Богомазом приняла участие в расширенном заседании комитета Совфеда по экономической политике. Там обсудили развитие основных секторов экономики региона.

Так, в Брянской области за 9 лет мы построили почти пять тысяч километров дорог и девять мостов.

«Сенаторы поддержали нашу просьбу включить в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» строительство моста через Десну д. Сельцо Брянского района, реконструкцию Литейного моста в Брянске, капитальный ремонт моста через реку Ипуть в селе Ущерпье автомобильной дороги Клинцы — Красная Гора и капремонт автодороги Унеча – станция Рассуха – Лизогубовка», – подчеркнул Александр Богомаз.