В инвестиционную программу Брянской области вошли 25 социально-культурных объектов и 50 — инженерной инфраструктуры. Об этом рассказали в региональном департаменте строительства.
Адресную инвестиционную программу на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвердили в Брянской области. Уже в этом году деньги из бюджета планирую направить на модернизацию 25 социально-культурных объектов, восемь – транспортной инфраструктуры и 50 – инженерной инфраструктуры.
Продолжается строительство крупных объектов с привлечением средств федерального бюджета в рамках национальных проектов. Среди них Брянская городская поликлиника № 4, хирургический корпус областной детской больницы, школы, дороги и футбольный манеж.
На строительство моста через реку Ипуть в городе Сураже и реконструкцию аэропортового комплекса город Брянск в 2023 году также запланировано привлечение бюджетных средств, отметили в департаменте.
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