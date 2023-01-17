В инвестиционную программу Брянской области вошли 25 социально-культурных объектов и 50 — инженерной инфраструктуры. Об этом рассказали в региональном департаменте строительства.

Адресную инвестиционную программу на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвердили в Брянской области. Уже в этом году деньги из бюджета планирую направить на модернизацию 25 социально-культурных объектов, восемь – транспортной инфраструктуры и 50 – инженерной инфраструктуры.

Продолжается строительство крупных объектов с привлечением средств федерального бюджета в рамках национальных проектов. Среди них Брянская городская поликлиника № 4, хирургический корпус областной детской больницы, школы, дороги и футбольный манеж.

На строительство моста через реку Ипуть в городе Сураже и реконструкцию аэропортового комплекса город Брянск в 2023 году также запланировано привлечение бюджетных средств, отметили в департаменте.