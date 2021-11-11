В октябре в Брянской области резко подорожали спички и ковры

Стройматериалы, напротив, подешевели.

В октябре в Брянской области произошел скачок цен на спички, ковры и ковровые изделия. Как сообщает Брянскстат, по сравнению с сентябрем их стоимость увеличилась на 3,5%.

Также среди непродовольственных товаров товары для животных – на 1,9%, моющие и чистящие средства, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода – на 1,8%, медицинские товары – на 1,0%, средства связи и легковые автомобили – на 0,9%, обувь, электротовары и другие бытовые приборы – на 0,8%, телерадиотовары – на 0,7%, полотенца и трикотажные изделия – на 0,6%.

На 0,1-0,5% подорожали одежда и белье, парфюмерно-косметические товары, галантерея, мебель, фарфоровая и фаянсовая посуда, инструменты и оборудование, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, печатные издания, персональные компьютеры и товары для садоводства.

В то же время снизились цены на строительные материалы – на 1,8%, велосипеды и мотоциклы – на 0,1%.