В программу по газификации вошли ещё восемь брянских населённых пунктов,сообщил губернатор Александр Богомаз после встречи с директором «Газпром межрегионгаз».

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Они обсудили вопросы догазификации.

«С жителями области заключено около 4,7 тыс. заявок на догазификацию, около 80% из них исполнены – сети построены до границ земельных участков заявителей, а более чем в 2,7 тыс домах уже пользуются сетевым топливом», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что на встрече в программу по газификации включили посёлок Слободской Жуковского района, деревню Вереща Карачевского района, посёлок Сергеевка, посёлок Сухопаровка Клинцовского района, деревню Архиповка, деревню Конопаковка Мглинского района, посёлок Нерусса и село Денисовка Суземского района. Также стороны обсудили модернизацию источников газоснабжения региона в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Брянской области на 2021-2025 годы.

«В обновленную пятилетнюю программу дополнительно включены реконструкция и техническое перевооружение восьми газораспределительных станций и реконструкция трех газопроводов-отводов в Погарском, Клинцовском, Новозыбковском Суражском, Унечском, Жуковском, Почепском, Клетнянском и Карачевском районах. Всего программой предусмотрено техническое перевооружение и реконструкция 14 ГРС. Это позволит и подавать больше газа действующим потребителям, и подключать новых», – добавил Александр Богомаз.