В трёх брянских сёлах появится кемпинги при поддержке Минэкономразвития

2026, 22 апреля 08:09

В трёх брянских сёлах появится кемпинги при поддержке Минэкономразвития. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В понедельник, 20 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл еженедельное совещание со своими заместителями. Речь шла о реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Директор департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков отметил, что в прошлом году Брянскую область посетили 310 тысяч человек, что на 8 тысяч больше, годом ранее. Туристов привлекают мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна», музей-заповедник Федора Ивановича Тютчева «Овстуг» и музей хрусталя в Дятьково.

Для развития туризма Министерство экономического развития РФ представило региону субсидию. 30,5 млн рублей направили на поддержку предпринимателей. В минувшем году отбор прошли шесть в сфере туризма. Все они были реализованы. В частности, в Злынковском районе появилась современная туристская инфраструктура, а в парке 1000-летия Брянска и лесопарковой зоне парка «Соловьи» организовали маршрут «Рождение русской сказки».

На 2026 год эксперты одобрили ещё шесть заявок. Кемпинги появятся в сёлах Журиничи и Колтово Брянского района, Плюсково Трубчевского района. Также оборудование закупят для пункта проката в Журиничах, базы отдыха «Журавка» в Навлинском районе и базы отдыха «Панорама» в Злынковском районе.