Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

2026, 22 апреля 08:09
Источник фото

В трёх брянских сёлах появится кемпинги при поддержке Минэкономразвития. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В понедельник, 20 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл еженедельное совещание со своими заместителями. Речь шла о реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

Директор департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков отметил, что в прошлом году Брянскую область посетили 310 тысяч человек, что на 8 тысяч больше, годом ранее. Туристов привлекают мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна», музей-заповедник Федора Ивановича Тютчева «Овстуг» и музей хрусталя в Дятьково.

Для развития туризма Министерство экономического развития РФ представило региону субсидию. 30,5 млн рублей направили на поддержку предпринимателей. В минувшем году отбор прошли шесть в сфере туризма. Все они были реализованы. В частности, в Злынковском районе появилась современная туристская инфраструктура, а в парке 1000-летия Брянска и лесопарковой зоне парка «Соловьи» организовали маршрут «Рождение русской сказки».

На 2026 год эксперты одобрили ещё шесть заявок. Кемпинги появятся в сёлах Журиничи и Колтово Брянского района, Плюсково Трубчевского района. Также оборудование закупят для пункта проката в Журиничах, базы отдыха «Журавка» в Навлинском районе и базы отдыха «Панорама» в Злынковском районе.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14925) брянск (6917) ДТП (2728) ГИБДД (2273) прокуратура (2091) уголовное дело (2037) Александр Богомаз (1962) суд (1789) авария (1650) мчс (1528) коронавирус (1272) умвд (1060)