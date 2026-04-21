2026, 21 апреля 10:13

Турнир по самбо имени Дмитрия Медведева возродили в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Брянске после многолетнего перерыва состоялся турнир по самбо памяти Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. Соревнования прошли в минувшие выходные во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко.

За награды боролись около 150 участников в возрасте 11 и 12 лет из Брянской области и из города Людиново Калужской области. Так, воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе областного центра завоевали три золотые, три серебряные и 12 бронзовых медалей.

Победителей и призёров поздравили основатель Брянской школы самбо Отар Кацанашвили, чемпион мира Артём Осипенко и временно исполняющий обязанности замгубернатора Брянской области Андрей Фроленков.