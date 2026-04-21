Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Турнир по самбо имени Дмитрия Медведева возродили в Брянске

2026, 21 апреля 10:13
Источник фото

Турнир по самбо имени Дмитрия Медведева возродили в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Брянске после многолетнего перерыва состоялся турнир по самбо памяти Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. Соревнования прошли в минувшие выходные во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко.

За награды боролись около 150 участников в возрасте 11 и 12 лет из Брянской области и из города Людиново Калужской области. Так, воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе областного центра завоевали три золотые, три серебряные и 12 бронзовых медалей. 

Победителей и призёров поздравили основатель Брянской школы самбо Отар Кацанашвили, чемпион мира Артём Осипенко и временно исполняющий обязанности замгубернатора Брянской области Андрей Фроленков.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14907) брянск (6916) ДТП (2726) ГИБДД (2270) прокуратура (2088) уголовное дело (2037) Александр Богомаз (1959) суд (1789) авария (1650) мчс (1528) коронавирус (1272) умвд (1060)