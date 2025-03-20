Весенние полевые работы стартовали в Брянской области

На совещании в областном правительстве обсудили старт весенне-полевых работ. Аграрии региона уже приступили к ним.

Посевная площадь озимых зерновых культур и рапса составляет 209 тысяч гектар. Фермеры уже провели первую подкормку.

Директор департамента сельского хозяйства Сергей Симоненко отметил, что посевная площадь сельскохозяйственных культур составит порядка 852 тысяч гектар. В семенные фонды засыпано 28 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур.

Также аграрии закупили 172,4 тысяч тонн минеральных удобрений. Их количество выше уровня прошлого года на 10 тысяч тонн. Ещё 35 тысяч тонн удобрений завезут перед проведением работ.

В весенний период на полях будут работать 3240 тракторов, 1014 плугов, 671 сеялка и 927 культиваторов, 111 посевных комплексов.